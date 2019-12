Le camp de Vucjak évacué, mais le sort de ces migrants n'est en rien réglé

Ici, jusqu'à 2 000 personnes se sont entassés, sous des tentes, dans la boue, la neige et le froid, sans vêtements adéquats, sans sanitaire, sans électricité sur une ancienne décharge de produits chimiques, près de champs de mines hérités de la guerre de Bosnie. Ces dernières semaines, la nourriture s'était raréfiée et les soins médicaux avaient été stoppés.

