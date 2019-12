Au Pays-Bas, pour sauver ce parc, il faut abattre les sapins

Le personnel lutte pour contrôler la propagation des arbres qui poussent sur le sol sablonneux et riche en azote. "Dans cette région, nous avons plusieurs lézards, criquets, lichens et la plupart d'entre eux sont rares, ils figurent sur la liste rouge européenne. Donc quand cette zone devient une forêt, alors toutes ces espèces rares disparaissent" explique Henk Ruseler , ranger.

