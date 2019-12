Et la galère reprend ce mardi pour les parents français car l'accueil des petits dans certaines écoles et crèches doit être perturbé. Environ 12% de salariés des établissements scolaires ont prévu de faire grève. Ajoutons les internes en médecine qui entament aujourd'hui une grève illimitée dans les hôpitaux pour dénoncer une dégradation générale des soins. Et dans le secteur des carburants, la CGT entend mener des arrêts de production dans plusieurs raffineries.

Quant aux grèves, elles entrent dans leur sixième jour d'affilée dans différents secteurs. Les usagers les plus punis - ils le constatent déjà depuis les premières heures de la journée - sont les habitants de la région parisienne. A peine 20% des trains de banlieue vont circuler, un RER A sur deux et un RER B sur trois; 9 lignes de métro sont désertées. Seulement un quart des bus de la capitale roulent, au lieu de la moitié comme il était annoncé; plusieurs dépôts sont bloqués par des grévistes.

