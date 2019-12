Parole d'expert : quel bilan du sommet de Paris sur l'Ukraine ?

Les deux parties sont convenues de plusieurs mesures : une consolidation du cessez-le-feu, un échange massif de prisonniers et un nouveau retrait de combattants. Côté européen, on a salué ce mardi les "avancées" réalisées lors de ce sommet.

Première rencontre entre Vladimir Poutine et le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, réunis autour de la table des négociations par Angela Merkel et Emmanuel Macron, alors que le processus de paix était au point mort depuis trois ans.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.