Hongrie : les théâtres sous contrôle

"Pendant ses neuf années de règne, quand les maires de Budapest et des villes les plus importantes appartenaient au FIDESZ, le parti de la majorité, l'Etat n'est jamais intervenu dans la nomination des directeurs de théâtre, remarque Bence TORDAI, député du parti d'opposition Párbeszéd. Maintenant que le FIDESZ a perdu plusieurs villes, y compris la capitale, comme par hasard, il est soudain extrêmement important que l'Etat ait son mot à dire dans la nomination des directeurs de théâtre."

