Jour d'élection au Royaume-Uni : l'heure du choix, le Brexit en tête

Nommé par le parti conservateur, Boris Johnson l'a remplacée en juillet dernier. Mais depuis, entre les démissions de membres de son gouvernement, la suspension du parlement, la perte de sa majorité absolue, l'annulation de la suspension du parlement, la négociation d'un nouvel accord de divorce avec l'UE et finalement l'impossibilité de sortir de l'Union le 31 octobre, Boris Johnson n'a eu d'autres choix que de convoquer ces élections au plus vite pour espérer trouver une issue.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.