La pollution à Sofia en Bulgarie, un enjeu sanitaire

Les Bulgares perdent 2,5 années d'espérance de vie à cause de la pollution, selon l'Organisation mondiale de la santé. Leur air est le plus meurtrier de l'Union européenne.

" Le problème de ce polluant est depuis longtemps résolu dans l'UE. Mais en Bulgarie, on utilise du charbon de basse qualité non seulement pour le chauffage résidentiel mais aussi dans les centrales électriques " déplore Meglena Antonova de Greenpeace Bulgarie.

" On utilise des vieux meubles qui ne sont bons que pour le chauffage maintenant. Je reconnais que ça pollue, mais on n'a pas le choix " explique Kaloyan Kostadinov, résident en périphérie. " C'est le combustible le moins cher " ajoute-t-il.

Dans les quartiers les moins chanceux de la ville, le niveau de la pollution dépasse de loin le seuil recommandé. Principale cause, le trafic mais aussi le c hauffage des ménages au charbon et au bois .

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.