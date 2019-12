Réduire la pollution permettrait de limiter le risque de dépression

Plus tôt cette année, l' Agence européenne pour l'environnement a signalé que la mauvaise qualité de l'air avait causé environ 400 000 décès prématurés en Europe en 2016. " La pollution de l'air est actuellement le risque environnemental le plus important pour la santé humaine ", d'après l'agence.

« _Nous savons que les particules fines d'air les plus sales peuvent atteindre le cerveau via la circulation sanguine et le nez. La pollution de l'air a un rôle dans l'augmentation des neuro-inflammations, qui sont des dommages causés aux cellules nerveuses. La pollution implique également des changements dans la production d'hormones de stress _ » a déclaré le Dr Braithwaite.

L'équipe n'est pas en mesure d'affirmer qu'il existe un lien direct de cause à effet entre pollution de l'air et mauvaise santé mentale, mais elle met en évidence des mécanismes de causalités possibles.

« Les études que nous avons examinées sur les liens entre l'exposition à long terme à la pollution atmosphérique et la dépression ont donné des résultats assez cohérents, même après un ajustement de nombreux autres facteurs [...] Le lien de cause à effet semble être d'une ampleur similaire à celui qui touche certains effets sur la santé physique » déclare le docteur Braithwaite.

" Nous savons déjà que la pollution de l'air est nocive pour la santé des gens, avec de nombreux risques pour la santé physique [...] et un risque plus élevé de démence " indique l'auteure principal de l'étude, docteur Isobel Braithwaite.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.