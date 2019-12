Boris Johnson en visite dans les terres arrachées aux Travaillistes

Communément appelées le "Red Wall", ces circonscriptions s'étaient prononcées majoritairement pour le Brexit en 2016. "Je peux imaginer les gens d'ici prenant les bulletins de vote et hésitant à voter pour nous, les conservateurs, a déclaré Boris Johsnon. Je sais que des gens ont peut-être brisé des habitudes vieilles de plusieurs générations en votant pour nous. Mais je veux que les gens du Nord-Est sachent que les conservateur, et moi, nous vous rendrons la pareille."

