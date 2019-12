Éruption en Nouvelle-Zélande: des plongeurs toujours à la recherche de corps

La première ministre Néo zélandaise, Jacinda Ardern, a appelé à observer lundi une minute de silence en hommage aux victimes. "Ensemble nous pouvons exprimer notre chagrin pour ceux qui sont morts ou ont été blessés, et notre soutien à leurs familles et leurs amis en deuil", a déclaré la Première ministre. La minute de silence aura lieu lundi à 14h11 heure locale, exactement une semaine après le début de l'éruption sur White Island.

Dans la ville de Whakatane, plusieurs habitants leur ont rendu hommage, comme Susanna Olivier, professeure de l'une des victimes. "Je pense à chacune d'entre elles, ça me brise vraiment le cœur. On croit toujours qu'on aura le temps de dire au revoir, mais je n'ai pas pu lui dire au revoir", s'est-elle émue, les larmes aux yeux.

"Nous savons que le temps presse, pour l'instant, nous avons récupéré les six corps les plus accessibles, mais nous avons encore du travail. Il reste deux autres corps, et nous sommes absolument déterminés à les récupérer", a affirmé le commissaire adjoint Mike Clement.

Vendredi, six dépouilles ont pu être récupérées , malgré des conditions difficiles et le risque d'une nouvelle éruption du volcan. Mais d'autres sont toujours disparues.

