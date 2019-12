Une reconstitution historique pour les 75 ans de la bataille des Ardennes

Plus de 100 000 personnes sont attendues lors de ces commémorations. Pour certains, ce devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire comme l'explique Mateo, un jeune de 27 ans : " Surtout aujourd’hui quand beaucoup de jeunes gens ne s’intéressent pas à l’histoire. Ils restent sur leurs téléphones ou leurs ordinateurs. Ils ne lisent pas de livres, n’écoutent pas les témoignages de leurs grands-parents. C’est pourtant très important de connaître l’histoire de l’Europe et de tous les pays dans lesquels nous vivons".

