La nouvelle semaine chargée de Boris Johnson en vue d'un vote sur le Brexit

Si tout se passe comme prévu, à partir du 31 janvier, débutera une période de transition d'un an au cours de laquelle Londres et Bruxelles négocieront le cadre de leurs relations futures, sur le plan commercial, entre autres.

Doté de la plus forte majorité que les conservateurs aient connu depuis la fin du règne de Margaret Thatcher, le premier ministre britannique doit annoncer son gouvernement remanié ce lundi et faire une déclaration aux 365 membres de la majorité, parmi lesquels figurent 109 députés nouvellement élus.

