Une manifestation en soutien à Julian Assange

Phillipe Pascot, co-organisateur de la manifestation témoigne : "On ne peut pas laisser mourir un homme dans une prison, dans un pays dit démocratique, uniquement parce qu'il a essayé de dire la vérité. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, bientôt 2020, on a mis quelqu'un en prison sans motif valable. Uniquement parce qu'il a dit des vérités, c'est quoi ce pays ? Et maintenant Assange, c'est devenu un symbole, c'est devenu le symbole de la liberté d'expression."

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.