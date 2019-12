"Euphorie, histoire d'un changement de système en Hongrie" au centre Robert Capa

"C'était une période de transition très spéciale et silencieuse. Ces personnes espéraient garder leur emploi, on pouvait entendre quelques opinions lors des réunions de travailleurs. Mais ils voulaient continuer à travailler dans les mines. "

"Il y a beaucoup de photos des événements publics de l'époque, mais en même temps il y a des photos et des parties complètes de l'exposition qui sont consacrées uniquement à la vie privée des gens et qui montrent la culture hongroise underground de l'époque" explique une des responsables de l'exposition Emese Mucsi.

Les obsèques populaires et nationales d'Imre Nagy en 1989, la révolution en Roumanie, mais aussi des scènes de la vie quotidienne et des récits de cette période offrent un panorama de cette période bouleversante.

