16e édition du Festival l'Antre du Diable en Hongrie

La 16ème édition du festival l'Antre du Diable a commencé en Hongrie. 5 jours de théâtre, littérature, concerts et débats dans une atmosphère intime et tranquille.

C'est devenu un rendez-vous estival incontournable en Hongrie : le festival culturel l'Antre du Diable a commencé ce dimanche. 5 jours de théâtre, de débats littéraires et sociétaux, discussions et concerts. Contrairement à d'autres évènements similaires, ce festival connu pour son intimité et sa tranquillité... et sa programmation saluée pour sa grande qualité.

Cette édition rend hommage à Tamás Cseh, auteur-compositeur-interprète hongrois décédé en 2009. Considéré comme le Bob Dylan hongrois, son oeuvre est évoquée dans les spectacles de rue, les concerts et expositions.

"Venez avec des amis ! Et même si vous venez seul, vous trouverez une place ici, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaira, les concerts sont divins" s'exclame un visiteur.

Le festival acceuille également une large variété d'évènements autour du bien être et de la spiritualité. Cette année, un hommage particulier est rendu à la culturelle amérindienne et au chamanisme. un village amérindien a donc été construit pour l'occasion.

"Si je pouvais, je rassemblerais les paroles prononcées ici ces jours-ci, des paroles entendues par les arbres, les nuages, l'herbe... Et alors nous verrions que ces paroles n'ont rien à voir avec les mots malheureux et dégradés de la situation hongroise dans laquelle nous vivons" commente László Bérczes, fondateur du festival.

L'Antre du Diable a débuté il y a 16 ans. Depuis, les conditions d'organisation ont changé et sont devenues plus difficiles, mais la communauté qui se retrouve ici année après année a prouvé la nécessité de se retirer de la routine quotidienne dans des endroits minuscules et intimes comme celui-ci.