New Taipei s'illumine pour Noël

Comme chaque année, le quartier de Banqiao, dans la ville de New Taipei, s'est illuminé. Projections de lasers multicolores, ensemble de lumières décoratives autour du bâtiment du New Taipei City Hall et de la gare ferroviaire sont au programme de ce festival. Le spectacle se prolongera jusqu'au 1er janvier.

