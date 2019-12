Il y a 50 ans, les pays baltes défiaient l'URSS

"Dès que nous nous sommes envolés par hélicoptère, on voyait tous ces gens faire une ligne, des voitures aussi et des autobus qui arrivaient de partout pour que les gens puissent se donner la main et brandir des drapeaux. C'était un événement historique".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.