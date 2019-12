Procès d'Aube dorée : acquittement requis

Entamé le 20 avril 2015, ce procès inédit compte déjà 350 jours d'audience, autant de témoins, plus d'une centaine d'avocats et un dossier d'instruction pesant 1,5 teraoctets.

Les 700 pages de l'acte d'accusation sont catégoriques sur le fait qu'aucune des violences imputées aux membres du parti ne se seraient produites "si elles n'avaient pas été ordonnées et soutenues par l'organisation criminelle/le parti, notamment son niveau de commandement le plus élevé".

La mère de la victime, Magda Fyssa, s'est dite scandalisée par le réquisitoire après plus de quatre ans de procès. "Tout ce temps, et c'est tout ce qu'ils ont compris ?", a-t-elle fustigé, se demandant si elle pourrait "en supporter davantage".

La procureure a estimé, dans un communiqué lu à la cour, que le meurtre de ce rappeur antifasciste, poignardé le 19 septembre 2013 par un membre présumé du parti Yiorgos Roupakias, était "non prémédité" et qu'"aucun ordre" n'avait été donné pour le commettre par des responsables d'Aube dorée.

Le fondateur et dirigeant du parti, Nikos Michalokialos, qualifié de "führer" dans l'acte de renvoi devant la justice grecque, est accusé en particulier de "direction et constitution d'organisation criminelle" et d'"instigation morale" du meurtre de Pavlos Fyssas, 34 ans.

Le ministère public a provoqué l'indignation mercredi au palais de justice d'Athènes en requérant l'acquittement du chef et des principaux cadres du parti néonazi grec Aube dorée, en procès depuis plus de quatre ans.

