6 tonnes de plastiques en moins dans l'océan

Pour l'instant c'est une goutte d'eau, mais le système de l'Ocean Cleanup fonctionne.

Le navire danois de collecte de déchets est en train de réussir son pari, à savoir réduire le continent plastique. Il leur a fallu du temps pour mettre au point leur "piège à plastiques". Mais au bout de plus d'une année passée en mer, ça commence à fonctionner.

Le navire danois Maersk Launcher a pu récupérer 6 tonnes de plastiques lors de ses voyages ces derniers mois et les as débarquées à Vancouver, au Canada.

"On se rend compte que nous sommes de sales porcs, et que nous devons changer", explique un membre de l'équipage.

Le capitaine du navire Jon Simonsen est convaincu de cette mission :

"Tout le monde attend et ne fait que parler, mais on ne peut pas retirer le plastique des océans juste en parlant, ça ne marche pas."

The Ocean Cleanup, organisation néerlandaise à but non lucratif, s’est donné pour objectif d’éliminer d’ici 5 ans la moitié de la "grande zone d’ordures du Pacifique" (soit trois fois la superficie de la France), ce qui représenterait environ 15 000 tonnes de plastique par an à recycler. Le système n'est pas complètement opérationnel, mais il y a de l'espoir.