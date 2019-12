La Cour de justice de l'Union européenne donne raison à Airbnb

Il y a un an, la principale fédération hôtelière en France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), a assigné la plateforme devant le tribunal de commerce de Paris pour "concurrence déloyale" , estimant qu'elle "viole sciemment" la réglementation qui régit son activité. Le jugement est attendu courant 2020.

Airbnb a salué cette décision. "Nous nous félicitons de ce jugement et voulons aller de l'avant en continuant à travailler avec les villes sur des règles claires qui permettent aux familles et aux communautés locales de devenir des acteurs d'un tourisme durable", a réagi la plateforme dans une déclaration transmise à l'AFP.

C'était pourtant la demande de l'AhTOP, l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels, qui avait déclenché l'affaire en 2017. Pour ce lobby, Airbnb propose des services d'agent immobilier, et se trouve donc dans l'illégalité car il ne possède pas de licence professionnelle .

