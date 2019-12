"Une baisse des impôts historique" votée en France

Ce budget 2020 a pourtant pour objectif de répondre au mouvement des gilets jaunes. Ses mesures phares sont la réduction de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers des deux premières tranches, et la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, pour 80 % des foyers fiscaux à partir de 2020 et 100 % en 2023.

Dans un dernier élan, les députés de la France insoumise ont tenté de faire voter une motion de rejet, mais en vain. Ils déplorent effectivement que cette loi de finances ne touche pas aux "cadeaux fiscaux" fait aux plus riches depuis trois ans, comme la suppression de l'impôt sur la fortune ou la mise en place de la "flat taxe" à 30 %, un système d’imposition globalement favorable aux entreprises et investisseurs.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.