euroviews 20/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau allemand revient sur un douloureux anniversaire à Berlin : les trois ans de l'attentat terroriste au marché de Noël. Un camion avait foncé dans les stands faisant douze morts et des dizaines de blessés. Une cérémonie de recueillement a eu lieu en hommage aux victimes, qui étaient originaires d'Allemagne mais aussi de Pologne, d'Italie, de République tchèque, d'Israël et d'Ukraine.

