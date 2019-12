Hommage aux victimes de l'attentat de 2016 sur le marché de Berlin

Souvenir douloureux et recueillement sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz, dans le centre de Berlin, là où une attaque terroriste au camion-bélier avait fait douze morts et des dizaines de blessés il y a trois ans. Cet attentat avait été revendiqué quelques jours plus tard par le groupe Etat islamique.

Bougies, couronnes de fleurs, minute de silence, les cloches de l’Église qui retentissent douze fois en l’honneur des victimes. Ce jeudi, un hommage leur a été rendu sur les lieux du drame, dans la tristesse, mais aussi toujours la volonté d'aller de l'avant.

"Nous avons montré qu'ici à Berlin, nous n'avons pas laissé cette attaque changer notre façon d’appréhender la vie", dit le prêtre Martin Germer.

Un an après cette attaque, la plus sanglante jamais commise sur le sol allemand, un mémorial avait été inauguré devant la célèbre Église du Souvenir, pour ne jamais oublier les victimes du 19 décembre 2016. Elles étaient originaires d'Allemagne, mais aussi de Pologne, d'Italie, de République Tchèque, d'Israël et d'Ukraine.