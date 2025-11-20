Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Des visiteurs déambulent dans le marché de Noël de Magdebourg après son ouverture, à Magdebourg, en Allemagne, le 20 novembre 2025
No Comment

Vidéo. Le marché de Noël de Magdebourg rouvre un an après l'attaque meurtrière à la voiture-bélier

Mis à jour:

Le marché de Noël de Magdebourg a rouvert avec une sécurité renforcée, un an après l’attaque mortelle à la voiture-bélier : plus de 140 stands, fort intérêt des exposants.

Le marché de Noël de Magdebourg a ouvert jeudi matin, près d’un an après l’attaque à la voiture-bélier qui a tué six personnes et fait des centaines de blessés. Il n’y a pas eu de cérémonie, seulement des commerçants qui ont allumé leurs lumières et se sont mis au travail.

Plus de 140 stands ont fait leur retour, et la ville affirme que l’intérêt est plus élevé que l’an dernier, avec 153 candidatures pour 115 nouveaux emplacements. La sécurité est la priorité. Environ 250 000 euros ont été investis dans de nouveaux dispositifs, dont des blocs de béton, après que les autorités ont initialement mis en doute le plan de sécurité du marché.

La ville et les organisateurs assurent que les changements répondent aux normes requises et espèrent que les visiteurs se sentiront en confiance pour revenir.

