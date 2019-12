Performance féministe à Athènes

Plus de No Comment

Ce type de performance est apparu pour la première fois le mois dernier au Chili. Les femmes qui y participent portent généralement un bandeau noir sur les yeux. Les violences contre les femmes sont particulièrement importantes en Amérique du Sud. On estime à plus de 3500 le nombre de féminicides dans cette partie du monde en 2018.

