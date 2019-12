2019, année culte

L'année 2019 a débuté par des feux d'artifice et de glamour dans les deux Capitales européennes de la culture de l'année : Plovdiv et Matera - deux villes au riche patrimoine culturel.

Deuxième plus grande ville de Bulgarie, Plovdiv a 8 000 ans d'histoire avec des influences thraces, celtes, romaines et turques ottomanes.

La ville de Matera, au sud de l'Italie, est l'une des plus anciennes villes habitées du monde - les gens y vivent depuis le néolithique, 10e millénaire avant JC.

A la mort de Karl Lagerfeld, en février, la mode et la culture ont perdu une grande source d'inspiration. L'iconique couturier, styliste, photographe et dessinateur allemand a été directeur artistique de la maison Chanel pendant près de quatre décennies et directeur créatif de la maison de couture italienne Fendi, ainsi que de sa propre marque éponyme. Lagerfeld est décédé à Paris à l'âge de 85 ans.

La chute du mur de Berlin en 1989 a changé le monde à jamais. Pour marquer le 30e anniversaire de ce moment historique, de nombreuses expositions en Europe retracent l'histoire de la guerre froide, la culture du graffiti qui a commencé en Europe sur le mur et permettent aux visiteurs de découvrir, à travers une réalité virtuelle, comment Berlin a changé au fil des années.

Plácido Domingo a été accusé par plus de 20 femmes de harcèlement sexuel. La star de l'opéra espagnol a déclaré que la situation était "un cauchemar" et a nié tout acte répréhensible. Domingo a démissionné de son poste de directeur général du Los Angeles Opera, et s'est retiré de toute participation future au New York Metropolitan Opera.

2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci - l'Europe célèbre la vie et l'oeuuvre du peintre italien avec des expositions et divers événements. La Joconde, l'œuvre d'art la plus célèbre de Léonard de Vinci, est également retournée au musée du Louvre après dix mois de restauration.

Le prix Nobel de littérature pour l'écrivain autrichien Peter Handke a déclenché une controverse. La négation par Handke des atrocités commises par les Serbes pendant la guerre en ex-Yougoslavie et sa décision d'assister aux funérailles du criminel de guerre Slobodan Milošević ont été vivement critiquées au niveau international.

2019 aura également été l'occasion de remettre le prix Nobel de littérature 2018, son attribution ayant été suspendue en raison d'un scandale d'agression sexuelle lié à un membre de l'Académie suédoise. C'est la poétesse polonaise Olga Tokarczuk qui a reçu son prix cette année.

La Biennale d'art de Venise a présenté cette année les œuvres de 79 artistes de 90 nationalités différentes -Mais en raison des inondations historiques, a dû se résoudre à fermer ses portes une semaine avant sa fin officielle. 600.000 visiteurs ont assisté aux expositions pendant son déroulement, soit 32% de plus que l'édition 2017.

Le chanteur et compositeur américain Irving Burgie a fait connaître au grand public la musique calypso - Il avait composé avec Harry Belafonte sa c hanson Day-O (The Banana Boat Song), qui fait notamment partie de la bande originale du film Beetlejuice de Tim Burton. Burgie, qui a également écrit l'hymne national des Caraïbes, est mort à 95 ans.

Tina Turner, elle, a 80 ans. Elle a atteint la célébrité au début des années 1960 avec son mari Ike Turner et a commencé une carrière solo après son divorce. Aujourd'hui, elle a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde. Une comédie musicale sur sa vie rencontre un énorme succès à Broadway, West End à Londres et à Hambourg, Allemagne.