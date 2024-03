De la peinture sur la dernière fresque londonienne de Banksy

Par euronews avec AP

Des projections de peinture blanche ont été observées quelques jours après la réalisation de l'œuvre.

PUBLICITÉ

Une peinture de l'artiste Banksy a été dégradée dans le quartier de Finsbury Park, dans le nord de Londres.

L'œuvre couvre le mur d'un immeuble résidentiel de quatre étages et représente une femme tenant un tuyau pour pulvériser de la peinture. Elle semble avoir projeté sur le mur de la peinture verte, qui remplace les feuilles d'un arbre qui a perdu les siennes.

la fresque de Banksy à Finsbury Park Banksy

De la peinture blanche a été projetée sur la fresque. Les personnes venues voir le travil de Banksy ont philosophé sur cette dégradation.

"Tout l'art de Banksy s'abîme avec le temps, c'est de l'art temporaire", a noté un visiteur qui a déclaré avoir fait le voyage depuis l'Allemagne pour voir la peinture murale en personne. "Et si elle est abîmée au bout d'un jour, de trois jours ou de trois ans, le mur est vieux et s'abîmera de toute façon un jour. C'est donc l'acte qui est peut-être le plus important".

Banksy, qui n'a jamais confirmé son identité complète, a commencé sa carrière en peignant des bâtiments à la bombe à Bristol, en Angleterre, et est devenu l'un des artistes les plus connus au monde.

Ses œuvres se sont vendues pour des millions de dollars aux enchères, et les fresques murales réalisées par le passé ont souvent été volées ou enlevées par les propriétaires des bâtiments peu de temps après leur installation.