Espace : les 40 ans de la fusée Ariane

L'objectif pour Ariane : être plus compétitif en réduisant notamment les coûts de fabrication et en développant des fonctionnalités nouvelles comme un moteur réallumable capable de réaliser des missions plus complexes. Tous les yeux sont donc rivés désormais sur la futur Ariane 6, dont le premier tir, est prévu au milieu de l'année prochaine.

Autre difficulté pour Ariane, et plus globalement pour le programme spatial européen, l’écrasante domination financière de la NASA, l'agence spatiale américaine, avec une montée en puissance de la Chine . L'Europe envisage de consacrer 16 milliards d’euros "pour stimuler son leadership spatial".

40 ans après, le bilan est flatteur : 250 lancements, 451 satellites mis en orbite dans l'espace. Des satellites qui jouent plus que jamais un rôle central dans nos vie quotidiennes : pour communiquer, regarder la télévision, nous géolocaliser. Essentiels aussi en matière de sécurité, de défense ou d’observation et d'analyse scientifique de la planète.

