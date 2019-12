Les petits rats de Paris dans la rue contre la réforme des retraites

L'Opéra de Paris hausse le ton et lance ses petits rats dans la rue pour faire entendre sa voix. Au 20e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les danseuses, musiciens et musiciennes en grève ont interprété devant l'Opéra Garnier, un extrait du Lac des Cygnes.

