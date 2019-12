Toujours peu de trains au 20e jour de grève dans les transports

Encore très peu de trains en cette veille de Noël en France, au vingtième jour de la grève contre la réforme des retraites. Selon la SNCF, 40% des TGV et des TER et 20% des Intercités et des Transiliens circulent ce mardi

Concernant le métro parisien, pas d'amélioration par rapport à lundi, avec six lignes totalement à l'arrêt et un trafic partiel pour le reste du réseau. Seules les lignes automatiques 1 et 14 circulent normalement.

La RATP perturbée non seulement par le mouvement de grève, mais aussi part la forte hausse des arrêts maladies, comme l'a révélé le quotidien Le Parisien. Leur nombre a ainsi triplé chez les conducteurs de métro lors de la première semaine de grève, par rapport à 2018.

En cette période de fêtes, les cheminots et agents de la RATP entendent maintenir la pression. Plusieurs dizaines d'entre eux étaient réunis ce mardi matin devant le siège de la SNCF, à Saint Denis.

"Il n’y a pas de trêve, on est présents. On occupe le terrain et on attend que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités face à cette grève qui dure depuis 20 jours", explique Hanane, une employée de la RATP.

"La réforme n’est pas bonne pour tous les Français, c’est pas que pour la RATP et la SNCF, c’est vraiment pour tous les Français qu’on se bat", rappelle pour sa part Mathieu Nogrette, conducteur de métro syndiqué à l'UNSA.

Selon le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, la grève aurait déjà entraîné un manque à gagner de 400 millions d'euros à l'entreprise ferroviaire. Mais les grévistes promettent de poursuivre leur mouvement au moins jusqu'au 7 janvier prochain, date à laquelle les syndicats devraient rencontrer le gouvernement.