La viande imprimée en 3D, alternative éco-responsable.

Le but de Giuseppe Scionti est de parvenir à une production à large échelle. Il travaille encore sur des goûts différents. Mais ses tout nouveaux steaks imprimés sont parfaits pour un repas éthique, sain et équilibré. "Cette viande imprimée en 3D est faite avec des petits pois, du riz et de la protéine d'algues. La portion d'acide aminé est bien équilibrée sur le plan nutritionnel, estime la Docteure Martinez Olbiols, nutritionniste. Si je dois recommander des protéines, pourquoi ne pourrais-je pas recommander un steak de protéines ? Si ça a vraiment le goût d'un steak... Car c'est important, de vérifier le goût aussi."

