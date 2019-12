Miracle de Noël en Autriche : il survit 5 heures à une avalanche

En Autriche, on n'hésite pas à parler de miracle de Noël. Un skieur de 26 ans a survécu à une avalanche après 5 heures passées, enterré sous la coulée de neige.

"Il semble qu'il se soit retrouvé dans une poche d'air suffisamment large pour lui permettre de respirer, explique Ferdinand Prenner, responsable des équipes de secours déployées sur le site. C'est ce qui l'a sauvé. Sinon il n'aurait jamais pu survivre."

L'homme est parti skier hors piste mercredi en Styrie. Sans nouvelles de sa part, sa famille a donné l'alerte et les sauveteurs ont pu localiser l'homme grâce à son ARVA (Appareil de Recherche de Victimes d'Avalanches).

"Nous avons envoyé des petits groupes pour fouiller toutes les zones, poursuit Ferdinand Prenner. On a trouvé l'avalanche, puis on a commencé à chercher en détail, et on l'a rapidement touché."

L'homme était en hypothermie sévère, mais il s'en est sorti indemne. Il a pu quitter l'hôpital ce vendredi.