L’hiver en plein air au Qatar, des traditions maritimes aux montgolfières

Les conditions météorologiques hivernales au Qatar sont idéales pour passer plus de temps à l'extérieur, et Qatar 365 a sélectionné quelques options pour les locaux et les touristes, d'un festival axé sur le patrimoine à un parc d’attractions, en passant par un spectacle de montgolfières.

Dans cet épisode, Qatar 365 se penche sur les différentes activités proposées à Doha pour profiter de l'extérieur pendant les mois les plus frais. Les Qataris sont très fiers de leur patrimoine et de leurs traditions maritimes. Toutes les occasions sont bonnes pour les célébrer. Les bateaux traditionnels utilisés pour la récolte des perles et le commerce de marchandises en haute mer, bien avant la découverte du pétrole et du gaz, sont connus localement sous le nom de Dhows. Ces bateaux ont été exposés lors d'un festival annuel au village culturel de Katara. Aadel Haleem a navigué à travers les stands, célébrant l'histoire maritime du Qatar. La péninsule qatarie a élargi son offre de loisirs et de divertissements, une aubaine pour les visiteurs internationaux. Laila Humairah a eu droit à une visite spéciale du parc à thème « Lusail Winter Wonderland » pour découvrir ses activités familiales et ses attractions palpitantes. L'enthousiasme est également au rendez-vous dans le ciel du Qatar pendant la saison hivernale. Profitant de conditions météorologiques parfaites, le Qatar Balloon Festival offre un spectacle haut en couleur de montgolfières venues du monde entier, dont certaines à la conception originale. C'est devenu un événement incontournable pour les habitants et les touristes.