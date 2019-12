En Irak, des étudiants défilent contre la "mainmise" de l'Iran sur les institutions

Depuis la démission du gouvernement il y a près d'un mois, l'Iran et ses alliés en Irak tentent de placer un de leurs hommes au poste de Premier ministre. La répression de la contestation a déjà fait plus de 460 morts et quelque 25 000 blessés.

"Le peuple irakien et les habitants de Bassorah rejettent toute interférence extérieure de la part des partis iraniens associés aux partis qui, ici, refusent de nommer un Premier ministre proche de la rue et qui soit témoin des souffrances des citoyens" affirme Safaa Haitham, étudiant.

Nouvelle manifestation de protestation contre le pouvoir en Irak. A Bassorah , dans le sud, de nombreuses personnes, des étudiants en majorité, ont défilé contre la corruption, le délabrement des services publics et le chômage endémique. Ils ont exigé de nouvelles élections et dénoncé le noyautage des institutions par les factions armées pro-Iran.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.