À l'assemblée générale de l'ONU, c'est dans une ambiance feutrée, avec des listes et des écouteurs que l'on dénonce des scandales humanitaires. Ce vendredi, les états membres ont adopté, à une large majorité, une résolution qui tardait à arriver : une condamnation officielle des violations des droits de l'homme des rohingyas musulmans, persécutés par les forces birmanes depuis plus de deux ans.

