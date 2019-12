Nouvelles manifestations en France contre la réforme des retraites

Ce samedi était donc une nouvelle journée compliquée pour les usages du train et du métro parisien avec en moyenne 6 TGV sur 10 et encore six lignes de métro fermées dans la capitale.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.