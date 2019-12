Grève contre la réforme des retraites : que faut-il attendre des prochains jours ?

Les prochains jours vont-ils permettre une sortie de crise ? La semaine prochaine, de nouvelles concertations sont prévues entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales, avant une 4ème journée de grande manifestations le 9 janvier .

Ce lundi, les transports restaient encore perturbés. 1 TGV sur 2 et 1 train régional sur 4 seulement étaient en circulation. Les voyageurs sont de plus en plus lassés par ce conflit social qui s'enlise.

