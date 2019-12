Incendies en Australie : 30.000 personnes invitées à évacuer

En Australie, la situation est toujours catastrophique sur le front des incendies. Des centaines de feux de forêts font toujours rage à travers tout le pays et les pompiers se préparent à un regain de feux en raison d'une nouvelle vague de chaleur.

Ils ont travaillé sans relâche dimanche pour essayer de contenir les flammes en Nouvelles Galles du Sud. Autre région très touchée : l’East Gippsland, dans l'Etat de Victoria dans le sud-est. Plus de 30.000 personnes ont été invitées à évacuer la région avant d'être pris au piège.

"Ce que nous disons maintenant, sur la base des conditions auxquelles nous sommes confrontés dans tout l'État, mais en particulier dans le Gippsland oriental, c'est que si vous êtes en vacances ici, il est temps que vous partiez", a déclaré Andrew Crisp_,_ le commissaire en charge de la gestion des urgences dans cet Etat.

Scott Morrisson sous le feu des critiques

Pendant ce temps le Premier ministre Scott Morrisson essaye quant à lui d'éteindre l'incendie politique dans lequel il est empêtré alors que les appels en faveur de sa démission se propagent sur le réseaux sociaux. Il s'est attiré les foudres de la population en partant à Hawaï en famille en pleine crise des incendies dans son pays. Revenu prématurément, il a rendu de nombreuses visites aux pompiers sur le terrain mais refuse toujours d'annoncer des changements dans sa politique climatique, refusant de voir un lien entre ces incendies catastrophiques et le réchauffement de la planète.

Il a annoncé que le traditionnel feux d'artifice de la veille du nouvel an à Sydney aurait bien lieu pour montrer au monde entier la résistance de l'Australie. Les pompiers eux, évaluent les risques d'organiser un tel événement dans des conditions si exceptionnelles.

"On fait ça chaque année quand les incendies coïncident avec le Nouvel An, et on le fera encore cette année. Mais à ce stade, je ne peux pas prédire si les efforts pour organiser le réveillon de Sydney seront compromis", a expliqué Shane Fitzsimmons, responsable des pompiers.

La Nouvelle-Galles du Sud, État le plus peuplé d'Australie, a été le plus touché par la catastrophe des feux de forêt de cette année. Depuis septembre, ils ont fait dix morts, détruit plus d'un millier de maisons et plus de trois millions d'hectares.

Contrairement à leur Premier ministre, de nombreux Australiens, demandent que le changement climatique soit mis en cause.