L'Irak, champ de bataille par procuration entre l'Iran et les Etats-Unis

Les dix premières ont fait un mort et des blessés parmi les militaires irakiens mais la dernière a marqué un tournant, avec la mort vendredi soir d'un sous-traitant américain et les tirs coordonnés de 36 roquettes.

Les attaques contre des intérêts américains ou des bases des pro-Iran font aussi redouter ce contre quoi les dirigeants irakiens mettent en garde depuis des mois: que leurs deux alliés américain et iranien utilisent leur sol comme un champ de bataille. Et l'escalade est nette: depuis le 28 octobre, onze attaques à la roquette ont visé des bases où sont postées des soldats ou des diplomates américains.

Une série d'attaques a visé ces deux derniers mois des intérêts américains en Irak, pays en pleine révolte contre le pouvoir et son parrain iranien, et où Washington a perdu de son influence.

Ces raids près d'al-Qaïm, localité irakienne frontalière de la Syrie, où les brigades du Hezbollah combattent aux côtés du régime de Bachar al-Assad, ont fait "25 morts et 51 blessés et le bilan pourrait encore grimper", indique les brigades du Hezbollah. Pour Téhéran ces frappes montrent le "soutien au terrorisme" des Etats-Unis.

Face à la multiplication des attaques visant leurs intérêts en Irak, non revendiquées mais qui sont pour Washington le fait des factions pro-Iran, les Etats-Unis avaient récemment promis une réponse "ferme". Elle est intervenue dimanche soir, quand des avions américains ont frappé des bases des brigades du Hezbollah, une faction pro-Iran , une coalition de paramilitaires formée pour lutter contre l'Etat islamique (EI) et désormais intégrée aux forces irakiennes.

