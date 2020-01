Irak : la présence étrangère en question

« Lorsque le secrétaire d'État Pompeo dit que nous sommes davantage en sécurité aujourd'hui, je pense - et nous sommes nombreux à le penser - que c'est faux parce que nous voyons les menaces proférées contre les Américains au Proche-orient, dans le Golfe, et même ailleurs. Pourquoi évacuer les Américains d'Irak s'ils ne sont pas en danger ? », s'interroge-t-il.

