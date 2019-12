Angola : gel des actifs de la fille de l'ancien président, soupçonnée de fraude

Son successeur à la tête de la compagnie, Carlos Saturnino, s’était publiquement étonné d’avoir découvert des dépenses de consultance avoisinant les 135 millions d’euros. Isabel dos Santos avait alors exprimé son "_indignation totale" _et dénoncé des "_accusations et insinuations graves". _

Isabel dos Santos ... Cernée par la justice angolaise... Le tribunal de Luanda a ordonné le gel des actifs et des comptes bancaires de la milliardaire et de son mari Sindika Dokolo dans plusieurs sociétés... Ces derniers sont soupçonnés d'avoir détourné plus d'un milliard de dollars lorsqu'elle dirigeait la puissante compagnie pétrolière nationale Sonangol.

