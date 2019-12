Ils sont déjà en 2020 : premières célébrations du réveillon en Asie et en Océanie

Une dernière mobilisation à Hong Kong avant une nouvelle décennie. Tandis qu'un spectacle de son et lumière marquait le nouvel an, des manifestants ont formé une chaîne humaine à travers la ville, pour exhorter les passants à ne pas abandonner la lutte pour la démocratie en 2020, bloquant certains axes de la ville et des centre commerciaux.

