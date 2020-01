Du vin de Bordeaux envoyé dans l'espace !

De la terre à la station spatiale internationale. Une douzaine de bouteilles de Bordeaux, l'un des meilleurs vin rouge français, ont été envoyées dans l'espace à des fins scientifiques. Mais pas question pour les astronautes de boire une seule goutte du précieux nectar ! Le vin passera 12 mois dans l'ISS avant de revenir sur Terre pour être analysé et comparé avec 12 bouteilles du même vin privées, elles, de voyage.

Wallops Flight Facility, Virginie, Etats-Unis, le 2 novembre 2019 NASA/AP

"Nous ne pensions pas que ce projet était sérieux. Et puis nous avons saisi cette opportunité. Nous avons considéré que le séjour du vin sur la station spatiale internationale est une possibilité d'étudier l'impact de la micro-gravité, du rayonnement solaire, sur l'évolution du ou des composants du vin", détaille Philippe Darriet, directeur de l'œnologie à l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux.

Et c'est à l'Institut Scientifique de la Vigne et du Vin de Bordeaux, que les bouteilles ont été emballées dans des conteneurs spéciaux prêts pour la mission (photo en tête d'article). Les chercheurs étudieront comment l'espace affecte la composition et la saveur du vin dans l'espoir d'acquérir de nouvelles connaissances pour l'industrie alimentaire et le secteur des boissons.

Des vignes et des plantes dans l'espace

"Ce que nous voulons vraiment, c'est exposer un certain nombre d'organismes vivants aux conditions spécifiques de l'espace, et les ramener", explique Nicolas Gaume, président et con-fondateur de Space Cargo Unlimited.

Cet entrepreneur français à l'origine du projet ne compte s'arrêter là. Six missions spatiales sont prévues par son entreprise au cours des trois prochaines années, dont l'envoi de vignes sur l'ISS. En mars prochain, 300 plantes rejoindront la station.

Objectif : voir si la recherche pourrait contribuer aux efforts de sélection de plantes plus résistantes adaptables au changement climatique ou qui luttent contre les maladies.