Un client se sert un verre de Beaujolais nouveau
No Comment

Vidéo. La France célèbre l’arrivée du Beaujolais Nouveau 2025

Mis à jour:

Le Beaujolais nouveau a été fêté dans toute la France jeudi à minuit, avec des dégustations de ce vin primeur accompagnées de charcuterie et d'huîtres.

La France a célébré dans la nuit de mercredi à jeudi l’arrivée du Beaujolais Nouveau, ouvert comme toujours à minuit. À Paris, des groupes se sont retrouvés dans plusieurs bar du centre pour goûter le jeune vin accompagné de charcuterie et d'huîtres.

Le vin du Beaujolais ne peux porter ce nom que s’il vient de l’une des 96 communes entre Lyon et Mâcon, soit environ 31 000 hectares de vignes. La France reste le premier marché, avec près de neuf millions de bouteilles par an mais une centaine d’autres pays en achètent aussi. Le Japon est de loin le plus grand importateur, absorbant près de la moitié des exportations mondiales, avec environ 1,9 million de bouteilles consommées chaque année.

Pour les vignerons et les restaurateurs, ce rendez-vous de novembre reste un moment qui met leur travail en avant et rassemble autour d’un vin facile à boire grâce à sa faible teneur en tanins et son acidité modérée.

