Incendies en Australie : les évacuations se poursuivent

"Et quand les gens essaient de se déplacer dans ces circonstances, ils se mettent en danger et mettent potentiellement les autres en danger. Les efforts pour évacuer aujourd'hui sont donc extrêmement importants et c'est une grande priorité", a ajouté le Premier ministre australien.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.