Qassem Soleimani, l'homme le plus puissant du Moyen-Orient

Qassem Soleimani, 62 ans, était l’un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Général iranien deux étoiles, patron des opérations extérieures de Téhéran au sein de la Force Al-Qods des gardiens de la révolution. Il était à l’origine des milices chiites en Irak et des forces iraniennes en Syrie qui ont tenu à bout de bras le régime de Bachar Al-Assad.

Véritable architecte de la puissance iranienne, il a largement contribué à remodeler le Proche-Orient.

"Il a certainement été le dirigeant le plus important et le plus significatif en Iran, non seulement au cours des quatre dernières décennies, mais probablement pour de nombreuses décennies, voire des siècles" décrypte Ali Vaez, analyste de l'Iran pour l'International Crisis Group.

Artisan de la "politique de défense avancée

"Il est l'homme qui a étendu l'influence de l'Iran bien au-delà de ses frontières en développant ce que les Iraniens appellent une "politique de défense avancée", qui est basée sur le recrutement de partis et de mandataires loin des frontières de l'Iran pour dissuader les attaques directes sur le sol iranien. Il en est le maître d'oeuvre" détaille l'analyste."C'est lui qui a développé des connexions et des réseaux profonds dans toute la région, du Liban à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, à l'Afghanistan."

A Téhéran, ses faits d’armes ont fait de lui le personnage public le plus populaire du pays, y compris parmi les critiques du régime. Il était l’une des rares figures, au sein de l’Etat, encore capable de rassembler la population.