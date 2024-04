Apparente attaque israélienne en Iran : l'AIEA essaie de rassurer

Par euronews avec AP

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé qu'aucun site nucléaire iranien n'avait été endommagé après les frappes qu'Israël aurait lancées contre l'Iran. Téhéran avait actionné ses défenses aériennes vendredi matin après avoir repéré des drones israéliens,

Aucun responsable iranien n'a directement reconnu la possibilité d'une attaque israélienne, et l'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire. Toutefois, ce qui s'apparente à la première réponse militaire d'Israël à l'attaque iranienne du week-end dernier semble être limitée, selon les analystes.

Les tensions régionales sont élevées depuis l'attaque de samedi contre Israël, dans le cadre de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza et de ses propres frappes visant l'Iran en Syrie.

S'exprimant lors de la réunion du G7 à Capri, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré que les États-Unis avaient reçu des informations de "dernière minute" de la part d'Israël concernant l'attaque d'Ispahan. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken n'a pas contesté cette information, mais a déclaré : "Nous n'étions pas impliqués dans des opérations offensives".

L'attaque apparente, près d'une importante base aérienne et d'un site nucléaire dans les environs de la ville centrale d'Ispahan, a eu lieu le jour du 85ᵉ anniversaire du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Des hommes politiques israéliens ont également fait des commentaires laissant entendre que le pays avait lancé une attaque.

Tirs de la défense anti-aérienne

La télévision d'État iranienne a rapporté que des batteries de défense aérienne avaient tiré dans plusieurs provinces iraniennes à la suite d'informations faisant état de la présence de drones dans les airs. Le commandant de l'armée iranienne, le général Abdolrahim Mousavi, a déclaré que les équipes avaient ciblé plusieurs objets volants, mais que l'incident n'avait causé aucun dommage.

Selon les analystes, la portée relativement limitée de l'attaque israélienne apparente et la réaction modérée de l'Iran semblent indiquer que la menace d'une escalade immédiate a diminué.

Selon Alex Vatanka, directeur du programme sur l'Iran au centre de recherche Middle East Institute, basé à Washington, le fait que "les deux parties aient minimisé l'importance de l'incident est le plus important" de cette dernière attaque. "Aucune des deux parties n'est prête à sauter le pas".

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à la fin des frappes.

"Il est grand temps d'arrêter le cycle dangereux des représailles au Moyen-Orient", a déclaré son bureau.

Les autorités ont déclaré que les défenses aériennes ont été actionnées près d'une importante base aérienne d'Ispahan, qui abrite depuis longtemps la flotte iranienne de F-14 Tomcats de fabrication américaine, achetés avant la révolution islamique de 1979.

L'agence de presse Tasnim a publié une vidéo réalisée par l'un de ses reporters, qui a déclaré se trouver dans la zone de Zerdenjan, au sud-est d'Ispahan, près de la "montagne de l'énergie nucléaire". Les images montrent deux positions différentes de canons antiaériens, et des détails de la vidéo correspondent à des caractéristiques connues du site de l'installation iranienne de conversion de l'uranium à Ispahan.

Ispahan, joyau du programme nucléaire iranien

L'installation d'Ispahan exploite trois petits réacteurs de recherche fournis par la Chine et s'occupe de la production de combustible et d'autres activités du programme nucléaire civil iranien.

Ispahan abrite également des sites associés au programme nucléaire iranien, notamment le site d'enrichissement souterrain de Natanz, qui a été à plusieurs reprises la cible d'attaques de sabotage présumées de la part d'Israël.

La télévision d'État a qualifié tous les sites atomiques de la région de "totalement sûrs". L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'organe de surveillance nucléaire des Nations unies, a aussi déclaré que les sites nucléaires iraniens n'avaient subi aucun dommage à la suite de l'incident.

L'AIEA "continue d'appeler tout le monde à la plus grande retenue et rappelle que les installations nucléaires ne doivent jamais être la cible de conflits militaires", a déclaré l'agence.

Le programme nucléaire iranien a rapidement progressé vers la production d'uranium enrichi à des niveaux presque militaires depuis l'effondrement de son accord atomique avec les puissances mondiales après que le président de l'époque, Donald Trump, a retiré l'Amérique de l'accord en 2018.

Alors que l'Iran insiste sur le fait que son programme est à des fins pacifiques, les nations occidentales et l'AIEA affirment que Téhéran a exploité un programme d'armes militaires secrètes jusqu'en 2003. Le IAEA indique que l'Iran détient aujourd'hui suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer plusieurs armes nucléaires s'il le souhaitait - bien que les services de renseignement américains maintiennent que Téhéran ne cherche pas activement à obtenir la bombe.

Les compagnies Emirates et FlyDubai, basées à Dubaï, ont commencé à contourner l'ouest de l'Iran vers 4 h 30, heure locale, après que les aviateurs eurent été avertis.

L'Iran a ensuite interdit les vols commerciaux à Téhéran et dans les régions de l'ouest et du centre du pays. L'Iran a ensuite rétabli un service de vol normal, selon les autorités.

Explosions également en Syrie et Irak

À peu près au même moment que l'incident en Iran, l'agence de presse gouvernementale syrienne SANA a cité un communiqué militaire indiquant qu'Israël avait effectué un tir de missile visant une unité de défense aérienne du sud du pays et l'ayant endommagée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un organisme d'observation de la guerre basé en Grande-Bretagne, a déclaré que la frappe avait touché un radar militaire des forces gouvernementales. L'Observatoire n'a pas précisé s'il y avait des victimes.

Cette région de la Syrie se trouve directement à l'ouest d'Ispahan, à quelque 1 500 kilomètres de là, et à l'est d'Israël.

Pendant ce temps, en Irak, où sont basées plusieurs milices soutenues par l'Iran, des habitants de Bagdad ont signalé avoir entendu des bruits d'explosion. Les autorités ont ensuite trouvé ce qui semblait être des fragments récents d'un missile air-sol près de Latifiya, au sud-ouest de Bagdad. Lors de sa première attaque contre Israël, l'Iran n'a pas utilisé ce type d'armes, bien qu'Israël en dispose de plusieurs types pour son armée de l'air, ce qui soulève la possibilité qu'elles aient été tirées vendredi dans le cadre de l'attaque.

Un responsable d'une milice soutenue par l'Iran en Irak, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, car il n'était pas autorisé à informer les journalistes, a déclaré que le missile avait été abattu à la suite d'opérations de brouillage. L'armée irakienne ne dispose pas de dispositifs de brouillage du type apparemment utilisé pour abattre le missile, mais l'Iran en a fourni à ses milices affiliées.

Les marchés secoués

L'attaque apparente a également secoué brièvement les marchés de l'énergie, faisant passer le prix de référence du Brent au-dessus de 90 dollars, avant qu'il ne chute à nouveau vendredi.

Les médias d'État iraniens ont cherché à minimiser l'incident après coup. Il pourrait s'agir d'une intention, d'autant plus que les responsables iraniens menacent depuis plusieurs jours de répondre à toute attaque israélienne en représailles contre le pays.

"Tant que l'Iran continue de nier l'attaque et de détourner l'attention, et qu'il n'y a pas d'autres frappes, les deux parties peuvent descendre l'échelle de l'escalade pour l'instant", a déclaré Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House.

M. Vatanka, analyste au Middle East Institute, est d'accord, mais avec une mise en garde importante.

"Nous allons probablement revenir à la guerre par procuration", a-t-il déclaré, mais il s'agit désormais d'une guerre par procuration avec le risque de "l'éruption soudaine d'une guerre d'État à État". "Ce dont nous n'avions pas à nous inquiéter auparavant".