Notre-Dame « toujours en péril »

Notre-Dame de Paris n'est pas encore tirée d'affaire. Le militaire chargé de diriger sa rénovation l'a reconnu sur l'antenne de nos confrères de CNews. Neuf mois après l'incendie dévastateur qui a détruit la charpente et la flèche de la cathédrale, la principale menace pesant sur le monument gothique est un échafaudage. Posé avant l'incendie, il a été soudé à l'édifice par les flammes et son retrait s'annonce très délicat.

