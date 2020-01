Après un nouveau week-end de cauchemar, l'Australie brûlée à vif

Face à l'ampleur du désastre, 3 000 militaires réservistes supplémentaires ont été mobilisés et seront épaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada. Le président français Emmanuel Macron a également proposé une aide opérationelle immédiate.

Depuis plus de trois mois, ce sont près de huit millions d'hectares qui sont partis en fumée sur l'île-continent. Le week-end passé aura été un des plus cauchemardesques depuis le début de ces incendies en série.

