Funérailles du général Soleimani : marée humaine à Téhéran

"[Je veux que les autorités] lavent le sang avec du sang et se vengent de ce que les Américains ont fait", lance une jeune femme. "Sans aucun préalable, négociation ou compromis, le régime et les personnes qui le soutiennent devraient frapper fort les États-Unis et Israël."

Dans la foule aussi, de nombreuses pancartes hostiles aux Etats-Unis et appelant à une riposte "dévastatrice" contre les Américains. officiellement, Téhéran promet une "riposte militaire" qui frappera "au bon endroit et au bon moment".

Ce jeune homme déclare : "En tant qu'Iranien qui doit sa sécurité à des patriotes et à des gens courageux comme le général Soleimani, je me sens bouleversé de l'avoir perdu".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.